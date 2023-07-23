ТЦ «Времена года» в Москве временно закрыли после прорыва трубы с кипятком

Накануне в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой Фото: Александр РОГОЗА

В Москве временно закрыли ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте после прорыва трубы с кипятком. В результате ЧП погибли четыре человека, еще десять – попали в больницу, сообщает РИА Новости.

По словам охранника ТЦ, торговая галерея, скорее всего, откроется в ближайшие дни.«Сегодня центр закрыт. Может, завтра откроется, может, послезавтра. Сегодня точно центр закрыт», - уточнил он.

Внутри ТЦ «Времена года» выключено освещение, не работают рекламные табло на фасаде здания. Возле торгового центра дежурит охрана, рядом стоит машина полиции.

Ранее KP.RU писал, что в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. В результате аварии погибли четыре человека – они буквально сварились в кипятке. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезновав семьям погибших. На месте происшествия работали все оперативные службы города. По факту ЧП возбудили уголовное дело, причины случившегося выясняются.