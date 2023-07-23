Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильным ветром до вечера 23 июля

Во время непогоды горожан просят обходить шаткие конструкции и деревья Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в ближайшие часы ожидается дождь с грозой и сильным ветром. Порывы будут достигать 15 м/с, сообщили в телеграм-канале пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ.

Неблагоприятная погода сохранится до шести часов вечера. Во время дождя горожан просят обходить шаткие конструкции, деревья, рекламные щиты и линии электропередач.

Автомобилистов призывают не превышать скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты. Если гроза застанет в дороге – нужно включить аварийные огни, заглушить двигатель и плотно закрыть окна и двери авто. В случае ЧП можно звонить по единому номеру экстренных служб «112».

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за дождя и ветра. Предупреждение будет действовать до вечера воскресенья.