Синоптик «Фобос» рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе

В столице всю неделю будет дождливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на будущей неделе ожидаются дожди с грозами, но со среды в городе станет тепло и душно, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

«Погода будет с дождями, дожди будут разной интенсивности. На следующей неделе станет теплее, к нам выйдет южный циклон, но он принесет достаточно интенсивные дожди», - уточнила синоптик.

По ее словам, рабочая неделя начнется с дождя и плюс 19-20 градусов. Во вторник воздух прогреется до плюс 24 градусов, однако в столице вновь будет дождливо. Со среды, 26 июля, в город придет южный циклон, он также принесет атмосферные осадки. Температура воздуха повысится до плюс 23 градусов.

Котилевская добавила: теплее всего будет в четверг, 27 июля, - до плюс 26 градусов. При этом в городе все также будут идти дожди, местами с грозами.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал 30-градусную жару в Москве в начале августа.