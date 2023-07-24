Ликсутов: На станции метро «Сретенский бульвар» досрочно отремонтирован вестибюль

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На станции «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии метро раньше намеченного срока отремонтировали вестибюль. Здесь уже открыты входы и выходы.

«Московский метрополитен улучшает инфраструктуру для повышения комфорта и безопасности пассажиров, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Это делается в максимально короткие сроки в соответствии с задачами мэра Москвы Сергея Собянина».

По его словам, обновленную станцию «Сретенский бульвар» подготовили к обслуживанию пассажиров на пять дней быстрее, чем планировалось ранее. Теперь горожане вновь могут выбирать свои привычные маршруты для поездок по столице.

КОНКРЕТНО

Во время ремонта на станции «Сретенский бульвар»:

- промыли более 5 тысяч квадратных метров сводов станции и потолка вестибюля;

- окрасили более 5 тысячи квадратных метров поверхностей;

- переложили 250 метров кабельных линий;

- подключили более 350 новых ламп и светильников;

- промыли световое оборудование и элементы навигации.