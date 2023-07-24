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НовостиПроисшествия24 июля 2023 18:58

Крыша электрички загорелась на станции Подсолнечная в Подмосковье

В результате происшествия никто не пострадал
Сергей ЧИКОВ
На станции Подсолнечная в около Москвы загорелась крыша электрички

На станции Подсолнечная в около Москвы загорелась крыша электрички

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области сообщила, что на станции Подсолнечная загорелся вагон электрички.

В ведомстве отметили, что электропоезд следовал по маршруту “Москва – станция Октябрьская”, однако на одной из остановок произошло возгорание на крыше вагона электрички.

“До прибытия пожарных люди вышли. Никто не пострадал. В настоящее время площадь возгорания два квадратных метра”, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Напомним, в феврале 2023 года на станции Ростокино в Москве произошел пожар в вагоне электрички, в результате которого погиб один пассажир.