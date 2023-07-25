Трехлетний мальчик выпал из окна девятого этажа в Москве Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры 9 этажа жилого дома на улице Шоссейная в Москве. Как рассказали в прокуратуре столицы, мальчик остался жив, но получил травмы. Его госпитализировали.

Пострадавшему мальчику всего три годика. Подробности случившегося пока неизвестны.

Организована проверка. Следственным органам предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Ход проверки взят на контроль прокуратурой. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

В ведомстве обратились к родителям с просьбой оградить детей от открытых окон. Для того, чтобы избежать беды, достаточно не оставлять малышей без присмотра. Важно помнить, что москитная сетка не защищает ребенка от падения. Для снижения риска трагедии, стоит отодвинуть любую мебель от окна — так дети не смогут залезть на подоконник.

Ранее в столице годовалый младенец выпал из окна четвертого этажа. Как писал KP.RU, ребенок отделался легкой травмой головы.