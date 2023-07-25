На юге Москвы водитель после ДТП въехал в остановку и сбил пешехода Фото: Дарья ПУТЕЙКО

На улице Кировоградской на юге Москвы утром 25 июля «Ауди» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Дэу», который от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся. Находившаяся там пешеход пострадала, рассказали в прокуратуре столицы.

Женщину госпитализировали.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что авария произошла в районе дома 2, корпус 6, на Сумском проезде.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются. Установление причин ДТП и виновных контролирует прокуратура Южного административного округа.

Ранее один человек погиб в аварии в районе Беговой улицы в Москве. Как писал KP.RU, автомобиль каршеринга влетел в машину «Ауди». Погиб водитель немецкой иномарки, пострадали пассажиры транспортных средств, в том числе несовершеннолетний пассажир «Ауди», а также сам виновник ДТП.