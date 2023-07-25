В центре Москвы пьяный мужчина напал на двоих полицейских Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве задержали мужчину, который применил насилие в отношении сотрудников полиции в центре столицы. Пьяный 47-летний нарушитель напал на правоохранителей, которых вызвали из-за его хулиганских действий, рассказали в Следственном комитете Москвы.

Как выяснило следствие, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя противозаконно. Он напал на двоих полицейских, которые собирались его успокоить.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение, свою вину мужчина признал полностью.

Теперь следствие решает, какую меру пресечения применить к фигуранту. Такой может стать заключение под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье 35-летний мужчина пробрался в чужой особняк, затем захватил в заложники охранника и участкового. Им удалось сбежать и вызвать подкрепление. Злоумышленник открыл огонь по прибывшим росгвардейцам, а также бросил в них несколько коктейлей Молотова. Стрелка ликвидировали, правоохранители не пострадали.