Лимитированные карты «Тройка» выпустили в Москве к Всемирному дню китов и дельфинов Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили лимитированную партию карт «Тройка», посвященных Всемирному дню китов и дельфинов. На них изображены редкие виды морских млекопитающих, занесенные в Международную Красную книгу. Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Всемирный день китов и дельфинов отмечается ежегодно 23 июля. Он призван напомнить о том, что многие виды этих млекопитающих относятся к исчезающим.

Дептранс Москвы поддержал зоозащитную акцию и вместе с Минприроды России выпустил новые тематические карты «Тройка». Всего в продаже появились два варианта дизайна: с гренландским и горбатым китами. Оба вида занесены в Красную книгу России. Гренландский кит также привлек внимание мирового зоозащитного сообщества. Горбатый кит находится в Красной книге Международного союза по охране природы, но с пометкой, что численность вида активно растет и вызывает наименьшие опасения.

Фото гренландского кита, которое взяли для «Троек» сделано в национальном парке «Шантарские острова», а фото горбатого кита — в национальном парке «Командорские острова». Тираж ограничен.

Ранее KP.RU писал, что лимитированные карты «Тройка» выпустили к открытию регулярного речного маршрута в Москве.