В Москве неизвестный дважды выстрелил в мужчину во время словесной перепалки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Около ресторана на улице Рочдельская в Москве мужчина повздорил с двумя незнакомцами. Один из них выхватил пистолет и дважды выстрелил в оппонента. После этого приятели уехали на автомобиле без номеров, рассказали в прокуратуре столицы.

Мужчина получил телесные повреждения. Виновного ищут.

Предварительно известно, что между пострадавшим и двумя неизвестными, которые находились в машине без номеров, произошел словесный конфликт. Он закончился тем, что один из мужчин достал оружие и сделал два выстрела. После этого неизвестные уехали на своей машине.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и личность стрелявшего. Его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье мужчина забрался в чужой особняк и устроил перестрелку с прибывшими на место правоохранителями. Во время штурма злоумышленника ликвидировали.