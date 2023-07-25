Природоохранная прокуратура Москвы выясняет причины гибели рыбы в реке Десна Фото: Александр РОГОЗА

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку в связи с гибелью рыбы в реке Десна в районе поселения Воскресенское столицы. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Местные жители забили тревогу: внезапно большая часть рыбы, обитавшей в Десне, вымерла. Предварительно установлено, что в реку попали загрязняющие вещества, которые стали причиной гибели водных биологических ресурсов.

Прокурорская проверка позволит установить точные причины и обстоятельства произошедшего. В настоящее время к проверке привлекли специалистов. Те отобрали пробы воды и осмотрели места возможных источников негативного воздействия.

Ранее KP.RU писал, что кандидат химических наук Ирина Еремина не рекомендовала пить дождевую воду в Москве из-за загрязнения.