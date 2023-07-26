Грозу, град и ливни обещают синоптики 26 июля в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в среду, 26 июля, прогнозируют облачную с прояснениями погода. В городе пройдут кратковременные дожди, ливни. Также ожидают град и грозу. Об этом рассказали на сайте Гидрометцентра России.

В Московской области непогода будет бушевать только местами.

Воздух в столице при этом прогреется до 23-25 градусов выше нуля. Ветер ожидают южный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится до 736 мм ртутного столба — это сильно ниже нормы. К вечеру оно начнет повышаться, но до нормальных значений не дойдет, остановится на отметке в 730 мм ртутного столба.

Ночью в Москве прогнозируют 16-18 градусов тепла. Гроза и град прекратятся, дождь станет кратковременным и неповсеместным. Небо останется пасмурным. К южному направлению ветра добавится юго-восточное, порывы беспокоить горожан больше не будут. Скорость ветра в среднем увеличится на один метр в секунду.

Ранее KP.RU писал, что по мнению метеоролога Александра Шувалова, в Москве дожди будут лить всю последнюю неделю июля.