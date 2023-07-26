Диетолог Соломатина призвала не пить кофе после бессонной ночи Фото: "КП" Архив

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что любители кофе совершают несколько частых ошибок, которые могут привести к проблемам со здоровьем, передает Москва 24. Самые распространенные — это употребление тонизирующего кофе натощак, на фоне недосыпа и без достаточного количества воды после.

— Нельзя пить кофе натощак. Это действительно провоцирует проблемы с желудком. Дело в том, что кофе повышает кислотность. Поэтому тем, у кого уже есть какие-то предрасположенности или нарушения, да и в принципе здоровому человеку пить его натощак нельзя, — предостерегла специалист.

Также не стоит пить кофе после бессонной ночи. Из-за недосыпа у человека повышается уровень кортизола — гормона стресса. Человек становится нервозным, а кофе может усилить эту тревожность.

Чтобы не столкнуться с чувством усталости вместо бодрости после кофе стоит пить воду. Этот напиток приводит к туману в голове, спутанности сознания и невозможности сосредоточиться. Часто люди, получив такой эффект, думают, что им нужно выпить еще кофе, но на самом деле достаточно обычной воды.

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