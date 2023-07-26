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НовостиОбщество26 июля 2023 6:35

Диетолог Соломатина призвала не пить кофе после бессонной ночи

Врач перечислила три опасные ошибки любителей кофе
Мила ГЕНЬ
Диетолог Соломатина призвала не пить кофе после бессонной ночи

Диетолог Соломатина призвала не пить кофе после бессонной ночи

Фото: "КП" Архив

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что любители кофе совершают несколько частых ошибок, которые могут привести к проблемам со здоровьем, передает Москва 24. Самые распространенные — это употребление тонизирующего кофе натощак, на фоне недосыпа и без достаточного количества воды после.

— Нельзя пить кофе натощак. Это действительно провоцирует проблемы с желудком. Дело в том, что кофе повышает кислотность. Поэтому тем, у кого уже есть какие-то предрасположенности или нарушения, да и в принципе здоровому человеку пить его натощак нельзя, — предостерегла специалист.

Также не стоит пить кофе после бессонной ночи. Из-за недосыпа у человека повышается уровень кортизола — гормона стресса. Человек становится нервозным, а кофе может усилить эту тревожность.

Чтобы не столкнуться с чувством усталости вместо бодрости после кофе стоит пить воду. Этот напиток приводит к туману в голове, спутанности сознания и невозможности сосредоточиться. Часто люди, получив такой эффект, думают, что им нужно выпить еще кофе, но на самом деле достаточно обычной воды.

Ранее KP.RU рассказывал, какие напитки разжижают кровь.