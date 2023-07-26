Четверть месячной нормы осадков ожидают в Москве 26 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 26 июля выпадет 25% месячной нормы осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Интенсивные ливни пройдут с 15 до 21 часа.

Ожидается, что за весь день в столице выпадет до 19-21 мм осадков. Это примерно четверть от месячной нормы июля.

Помимо ливня в столице пройдет град диаметром до 1-3 см. Также ожидается и шквалистое усиление ветра до штормовых значений, писал KP.RU. Воздух в столице прогреется до +25-27 градусов, а в Московской области — до +24-29.

В Московском регионе из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21:00 26 июля.