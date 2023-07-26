Во Внуково прибывший из ОАЭ иностранец попытался провезти в трусах 60 бриллиантов Пресс-служба ФТС

Внуковские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов и техники. Гражданин Узбекистана, прибывший из ОАЭ, попытался провезти более 60 драгоценных камней и 13 коробок техники от ведущих мировых брендов. Как рассказали KP.RU в Федеральной таможенной службе, мужчина уверял, что все это предназначалось на подарки. Однако камни нашли в трусах у пассажира.

Инспекторы остановили 39-летнего мужчину на «зеленом» коридоре. Сканирование его багажа показало, что внутри находилось большое количество предметов, визуально схожих с электронными устройствами. Досмотр показал, что внутри чемодана было 13 коробок с различной продукцией Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов GIA и IGI на драгоценные камни, подтверждающие их происхождение и качественные характеристики.

Сами камни мужчина отдавать отказался, сообщив, что их нет. Тайник нашли позже, во время личного досмотра. Он оказался в нижнем белье пассажира. Всего при себе мужчина держал более 60 драгоценных камней, которые оказались бриллиантами общей стоимостью в свыше 5 млн рублей.

После досмотра мужчина объяснил, что является сотрудником одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, в Москву прилетел навестить родственников. Камни и технику он, якобы, вез в подарок. Пассажир уверял, что с таможенными правилами знаком частично, а стоимость товаров не превышает 17 тыс. долларов США.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Иностранцу грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что внуковские таможенники нашли у пассажира швейцарские часы за 19 млн рублей.