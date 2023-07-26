Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды Фото: "КП" Архив

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики прогнозируют в течение дня 26 июля дождь, местами сильный, с порывами ветра до 20 метров в секунду. Как ранее писал KP.RU со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, есть вероятность выпадения около четверти месячной нормы осадков.

В связи с этим городские службы перевели в режим повышенной готовности. В столице круглосуточно будут дежурить 1,5 тыс. аварийных бригад. Жителей предупреждают об ухудшении погоды при помощи СМИ и городских информационных табло.

Жителей и гостей столицы просят не выходить на улицу без необходимости. Если же сделать это нужно, то стоит быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям также советуют быть аккуратнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.