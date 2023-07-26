В Москве мужчина с отверткой напал на посетителя в детской больнице Фото: Анна СЕМИНА

В Москве мужчина с отверткой набросился на посетителя в детской больнице. Почему он это сделал, нападавший объяснить не смог. О произошедшем рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает ТАСС.

Инцидент произошел на территории Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице в Сокольниках. Мужчина пришел туда с ребенком, где на него напал другой посетитель и поранил его отверткой. Повреждения оказались незначительными, госпитализация не понадобилась.

Приехавшие сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину. Объяснить причины своего поведения он не смог. Нарушителя госпитализировал наряд специализированной медицинской помощи.

Сообщается, что также у нападавшего обнаружили нож и молоток. Проводится проверка.

Ранее KP.RU сообщал, что в центре Москвы пьяный мужчина напал на двоих полицейских. Возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.