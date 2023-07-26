В Москве мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку Фото: Яна АСТАХОВА

На улице Нижегородская в Москве 29-летний мужчина на электросамокате наехал на шестилетнюю девочку. Как рассказали в прокуратуре столицы, ребенка госпитализировали.

Электросамокатчик ехал на собственном двухколесном транспорте. На высокой скорости он врезался в малышку, которая каталась по тротуару на детском самокате. Гуляла девочка со своей мамой, которая не успела среагировать — столкновение произошло за считанные мгновения.

Ребенок жив, ее доставили в медицинское учреждение.

Таганская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а так же ход и результаты проверки, которую организовали по данному факту.

Ранее KP.RU писал, что сбивший на электросамокате девочку в Москве юноша предстанет перед судом. 19-летний молодой человек наехал на четырехлетнего ребенка, которая получила травмы — в том числе головы. Ее госпитализировали.