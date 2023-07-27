Ликсутов: Прогулочная зона с моделью трамвая «Татра-Т3» появится у станции метро «Курская»

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Настоящий трамвай «Татра-Т3» припарковался около станции метро «Курская» на территории трамвайной подстанции. В ближайшее время пространство вокруг него благоустроят. А ведь ещё совсем недавно эта территория в районе 1-го Сыромятнического переулка оставалась в запустении. Теперь ее превратят в комфортную прогулочную зону. Место украсит не только легендарный трамвай, но ещё новая подсветка и отремонтированное здание подстанции. Именно здесь питаются электроэнергией соседние трамвайные линии, по которым ежедневно курсирует несколько маршрутов.

«Этот трамвай «Татра-Т3» перевез не одно поколение москвичей, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - После завершения благоустройства на территории трамвайной подстанции будет прогулочное пространство с удобными скамейками и освещением. Мы заботливо реставрируем наши исторические объекты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».