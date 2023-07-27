Мужчина с ножом ограбил магазин на юго-востоке Москвы

Злоумышленнику предъявили обвинение в разбое Фото: прокуратура Москвы

В Москве 31-летний мужчина ограбил магазин на Братиславской улице, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник пришел в магазин, сложил в рюкзак алкогольную продукцию и средства личной гигиены, а затем попытался выйти, не оплатив товары. Сотрудник супермаркета хотел остановить вора, однако тот вытащил нож и начал угрожать ему.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о разбое. Злоумышленника задержали, мужчине предъявили обвинение, его заключили под стражу. Детали случившегося уточняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина с отверткой напал на посетителя в детской больнице. Потерпевший получил незначительные повреждения, госпитализация не потребовалась. Агрессивного мужчину задержали, у него также обнаружили нож и молоток.