Одного человека спасли из горящей квартиры на Пятницком шоссе в Москве

На месте происшествия работали экстренные службы Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве произошел пожар в квартире жилого дома на Пятницком шоссе. Возгорание оперативно потушили, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о возгорании на Пятницком шоссе, д. 8 поступило в экстренные службы 27 июля в 09:28. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Дым шел из квартиры на третьем этаже. Через 20 минут пожар ликвидировали, никто не пострадал. В ходе тушения возгорания спасли одного человека. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 24 июля крыша электрички загорелась на станции Подсолнечная в Подмосковье. Пассажиры вышли из поезда до прибытия пожарных, никто не пострадал. Огонь потушили, площадь пожара составила два квадратных метра.