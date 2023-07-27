Охранники кафе в центре Москвы избили посетителей

Возбуждено уголовное дело о разбое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве правоохранители задержали четырех охранников кафе, избивших двух посетителей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в заведении на Земляном Валу. Двое приезжих познакомились в соцсети с девушками и приехали в кафе, чтобы пообщаться с ними. После ужина им выставили счет, который, по словам молодых людей, был сильно завышен. Между ними и охранниками произошел конфликт. Сотрудники общепита, угрожая оружием, потребовали отдать деньги. Один из потерпевших передал им 8 тысяч рублей, второго заставили перевести на банковский счет такую же сумму.

Потерпевший обратились в полицию. Подозреваемых задержали на рабочем месте, у них изъяли три травматических пистолета. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигурантов арестовали.

Ранее KP.RU писал, что мужчина с ножом ограбил магазин на юго-востоке Москвы. Вора задержали и заключили под стражу.