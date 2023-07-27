Диетолог рассказала, сколько сыра нужно съедать в день

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» рассказала, что в день нужно съедать 50 граммов сыра.

По словам специалистки, сыр является хорошим источником кальция и белка, необходимых для здоровья костей. Кроме того, сыр содержит витамин D, а также аминокислоту триптофан, из которой производятся мелатонин и серотонин - вещества, необходимые для хорошего сна и настроения.

Диетолог добавила: молочный жир, содержащийся в сыре, помогает организму вырабатывать гормоны, а витамин A укрепляет иммунную систему, зрение, кожу, волосы и ногти. Именно поэтому умеренное употребление сыра может принести пользу организму.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Елена Соломатина призвала не пить кофе после бессонной ночи. Из-за недосыпа у человека повышается уровень кортизола (гормона стресса), а кофе усиливает тревожность.