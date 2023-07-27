До 70% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за двое суток

Очередная волна ливней и гроз ожидается в пятницу и субботу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за двое суток может выпасть 50-70% месячной нормы осадков. Следующая волна ливней и гроз с порывистым ветром до 15 м/с ожидается в пятницу и субботу, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Столичные коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. Кроме того, в зонах отдыха и городских парках жителей оповещают о неблагоприятных погодных условиях. Городские службы также проверяют системы водоотведения, очищают ливневки и колодцы.

Во время грозы москвичей просят не прятаться под деревьями, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров, держать дистанцию.

В КГХ добавили: в среду в столице прошел рекордный ливень – выпало до 46 мм осадков. При этом всего за июль пролилось 150-180% месячной нормы.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до субботы.