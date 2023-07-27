Движение перекроют на нескольких улицах и набережных Москвы из-за велогонки

В Москве 30 июля состоится велогонка «La Strada» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве 30 июля временно перекроют движение на нескольких улицах и набережных из-за проведения велогонки «La Strada», сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, с 01:30 до 21:00 нельзя будет проехать по Крылатской улицею Кроме того, с 07:00 перекроют движение на улице Нижние Мневники, Народного Ополчения и на Карамышевском мосту, а с 07:30 – на Звенигородском шоссе от Мневников до улицы 1905 года, на Смоленской, Краснопресненской, Ростовской, Саввинской, Лужнецкой и Новодевичьей набережных.

Кроме того, с 08:00 до 12:00 нельзя будет проехать на Котельнической, Гончарной, Краснохолмской набережных, а до 12:30 - на Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережных. До окончания мероприятия на этих участках ограничат парковку.

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