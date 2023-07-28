Врач-диетолог Мухина рассказала, кому нельзя пить зеленый чай

Зеленый чай может повысить кислотность желудка, поэтому его не стоит пить людям с гастритом Фото: Shutterstock

Зеленый чай не рекомендуется употреблять при проблемах с желудком, высоком давлении и нарушении сна, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога, доктора медицинских наук Марият Мухину.

По словам специалистки, зеленый чай повышает кислотность желудка и может усугубить проблемы у людей с гастритом с повышенной кислотностью. А кофеин, содержащийся в напитке, повышает артериальное давление и негативно влияет на качество сна.

«Зеленый чай содержит кофеин, который тонизирует. Поэтому его нельзя пить, особенно после 16:00, тем, кто страдает бессонницей, нарушением сна», - уточнила врач.

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