Приезжий украл пакет с 1 млн рублей в центре Москвы

У подозреваемого изъяли 600 тысяч рублей, остальные деньги он потратил Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве задержали 27-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в краже: он нашел сверток с 1 млн рублей и решил присвоить деньги себе, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на одной из парковок вдоль Мантулинской улицы. Потерпевший положил на крышу своего автомобиля пакет с деньгами, но, отвлекшись на телефонный разговор, забыл про него, сел в машину и уехал. Сверток упал на землю, его нашел прохожий. Мужчина решил оставить деньги себе.

Правоохранители установили личность вора и задержали его. У подозреваемого изъяли более 600 тысяч рублей, остальные деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что мужчина с ножом ограбил магазин на юго-востоке Москвы. Злоумышленник похитил алкоголь и товары личной гигиены, сумма материального ущерба не уточнялась.