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НовостиОбщество28 июля 2023 7:54

МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и градом 28 июля

Во время непогоды порывы ветра будут достигать 15-17 м/с
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Дождь будет идти до вечера пятницы

Дождь будет идти до вечера пятницы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 28 июля, ожидается ливень, гроза град и порывистый ветер до 17 м/с, предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Во время грозы автомобилистов призывают не превышать скорость, держать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров – обгонов, перестроений, опережений. Автомобиль рекомендуют парковать вдали от деревьев и катких конструкций.

Пешеходов также просят быть внимательными и осторожными, обходить деревья и рекламные щиты, не оставлять детей без присмотра, надевать плащи, резиновые сапоги и брать с собой зонты.

Ранее KP.RU писал, что в Москве может выпасть до 70% месячной нормы осадков за двое суток. Очередная волна ливней накроет столицу в пятницу и субботу.