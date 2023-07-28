Мальчику зажало ногу эскалатором в московском метро

Инцидент произошел между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве мальчику трех-четырех лет зажало ногу в эскалаторе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды». Ребенка освободили, ему оказали необходимую помощь, сообщили KP.RU в пресс-службе Московского метрополитена.

Инцидент произошел в пятницу, 28 июля, примерно в 11: 45. Из-за невнимательности родителей нога ребенка застряла в ленте эскалатора. Эскалатор немедленно остановили, сотрудники станции вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Медики осмотрели ребенка, серьезных повреждений у него не зафиксировали.

«Просим родителей быть внимательными со своими детьми на всех этапах поездки, обязательно соблюдать правила пользования метрополитеном и правила безопасного поведения», - добавили в пресс-службе Московского метрополитена.

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