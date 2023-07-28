Семья заметила экзотическую змею по дороге в магазин в Москве

Змею заметили в районе Чертаново Южное. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Южном Чертанове ночью на дорогу выползла змея: рептилию заметила семья москвичей по дороге в магазин. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Как только горожане обнаружили экзотическую змею, они сразу же позвонили спасателям. На место прибыл пожарно-спасательный отряд. Спасатели поймали бордовую змею, питон вел себя спокойно. После этого рептилию передали в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее KP.RU писал, что почти три тысячи видов редких животных можно встретить на природных территориях Москвы. При этом более 570 из них занесены в Красную книгу города. Например, в столичных парках и заказниках обитают зайцы-русаки, горностаи, бобры, лесные куницы.