Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на 28 июля

На ВДНХ и в центре Москвы пролилось 7 мм осадков Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Москве минувшей ночью пролилось до 32 мм осадков - самый сильный ливень прошел в Зеленограде, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Минувшая ночь в Москве и области выдалась ненастной, с ливнями и грозами. Самый сильный дождь вновь обрушился на Зеленоград, здесь выпало еще 32 миллиметра осадков», - уточнила метеоролог.

Она добавила, что в столице и на ВДНХ выпало лишь семь мм осадков, в Новой Москве пролилось 17 мм небесной влаги, а на западе Московской области – 22 мм. Позднякова предупредила, что очередная волна ливней с грозами придет в столицу в пятницу. ВКГХ подтвердили эту информацию.

Ранее KP.RU писал, что в Москве за двое суток может выпасть до 70% месячной нормы осадков. МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в столице: ожидается дождь, гроза, град и сильный ветер.