В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло

В понедельник воздух прогреется до +27 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москву в понедельник, 31 июля, вернется солнечная погода. Воздух в столице прогреется до плюс 22-27 градусов тепла, сообщает НСН со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Вся следующая неделя по температурному фону будет по-настоящему летней, соответствующей многолетним значениям, то есть дневная температура будет составлять порядка +25 градусов», - уточнил он.

Синоптик предупредил, что предстоящие выходные в столице будут прохладными и дождливыми. В субботу ночью столбики термометров покажут плюс 15-17 градусов, а днем – не выше плюс 21 градуса. Местами пройдут дожди, во время грозы будет дуть порывистый ветер. В воскресенье в городе будет немного теплее – 22-24 градуса тепла.

Вильфанд добавил: с понедельника в столичных водоемах вода прогреется до плюс 20 градусов.

Ранее KP.RU писал, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве минувшей ночью. Самые сильные дожди прошли в Зеленограде.