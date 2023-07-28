Москвичей предупредили об ограничениях на станции «Шаболовская» с 31 июля

При значительном увеличении пассажиропотока в утренние часы пик по рабочим дням станция будет работать только на выход Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене с 31 июля по 31 октября пройдет ремонт эскалаторов на станции «Шаболовская». Из-за работ в утренние часы пик возможно изменение режима работы вестибюля, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, при большом пассажиропотоке станция в будние дни «Шаболовская» будет работать только на выход. Для входа пассажирам рекомендуют пользоваться другими станциями столичной подземки.

«Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты заранее. Приносим извинения за неудобства», - добавили в Дептрансе.

Ранее KP.RU писал, что движение перекроют на нескольких улицах и набережных Москвы из-за велогонки «La Strada». Нельзя будет проехать по Котельнической, Фрунзенской, Кремлевской, Пречистенской, Москворецкой и другим набережным. Также до окончания мероприятия на участках ограничат парковку.