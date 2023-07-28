Начальник участка украл три тонны проволоки со стройки у аэропорта Внуково

Транспортные полицейские задержали подозреваемых в краже. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

В Москве транспортные полицейский задержали двух мужчин, подозреваемых в краже трех тонн проволоки со стройки у аэропорта Внуково. Ими оказались начальник участка и его заместитель, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Коллеги вступили в преступный сговор, нашли потенциального покупателя и договорились с ним о сделке. В назначенный день клиент прибыл на автокране на стройплощадку, погрузил два мотка проволоки, расплатился и уехал. Вырученные от продажи деньги злоумышленники поделили между собой. Сумма материального ущерба составила 130 тысяч рублей.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что в Москве дезинсектор похитил у 83-летней пенсионерки почти 300 тысяч рублей.