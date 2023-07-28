Телефонные мошенники попытались похитить 1,5 млн рублей у пожилой москвички

Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве Фото: прокуратура Москвы

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в мошенничестве в отношении 80-летней пенсионерки, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Так, аферисты позвонили пожилой москвичке и сообщили, что с ее счета якобы пытаются списать деньги. Они уговорили пенсионерку снять всю сумму – 1,5 млн рублей – со счета. При этом один из злоумышленников сказал, что в банке ее будет ждать сопровождающий. Как только женщина пришла в кредитно-финансовую организацию, ее встретил обвиняемый. Он попросил, чтобы женщина называла его племенником перед банковскими сотрудниками.

Пенсионерка зашла в банк и попросила снять все сбережения, но работники заподозрили неладное и вызвали полицию. Афериста задержали.

Ранее KP.RU писал, что дезинсектор во время санобработки похитил у пенсионерки из Москвы 280 тысяч рублей. Мужчину задержали, расследование уголовного дела продолжается.