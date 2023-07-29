Уголовное дело возбудят после ДТП с участием автобуса с 12 пострадавшими в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Москве. При столкновении с грузовиком пострадали 12 человек, в том числе один ребенок. Об этом рассказали в телеграм-канале федерального ведомства.

Авария произошла на Ленинградском шоссе. Автобус столкнулся с грузовым авто. Шесть человек госпитализированы, еще шести помощь оказана на месте.

Теперь расследованием займется Следственный комитет. Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии, а также найти виновных. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее KP.RU писал, что на юге Москвы водитель после ДТП въехал в остановку и сбил пешехода. Женщину госпитализировали. Известно, что водитель «Ауди» на перекрестке не уступил дорогу «Дэу». От удара по инерции последний врезался в остановку и перевернулся.