На востоке Москвы мужчина зарезал жену во время ссоры Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Днем 29 июля, в субботу, в квартире жилого дома на улице Молостовых в Москве обнаружили тело 39-летней женщины. На нем обнаружили след от ножевого ранения. По подозрению в убийстве задержали мужа погибшей, передает Следственный комитет России по столице.

Возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Предварительно установлено, что смертельное ранение нанес женщине ее супруг во время конфликта, который у них произошел.

Следователи и криминалисты Следственного комитета работают на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

Ранее тело 40-летней женщины нашли возле жилого дома, также на востоке Москвы. В убийстве подозревают бывшего мужа погибшей. Его задержали, писал KP.RU. 42-летний мужчина на допросе сознался в содеянном и рассказал, что зарезал экс-супругу из-за ревности.