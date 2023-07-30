Облачную погоду без осадков и до +24 градусов прогнозируют в Москве 30 июля Фото: Андрей АБРАМОВ

В воскресенье, 30 июля, в Москве ожидают переменную облачность. Преимущественно, осадков не будет. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России. Прогноз опубликован на сайте организации.

Днем температура воздуха составит от 22 до 24 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление по-прежнему ожидается на отметке ниже нормы — 742 миллиметров ртутного столба. К вечеру оно повысится, но всего на один пункт.

В ночное время суток термометры покажут от 13 до 15 градусов тепла. Переменная облачность сохранится, осадки также не ожидают.

Прогнозируется ветер переменных направлений. Его скорость составит от двух до семи метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что по прогнозам синоптиков тепло в Москву вернется уже 31 июля.