Телефонные мошенники похитили у сотрудницы московского онкоцентра 1,5 млн рублей Фото: Анастасия Осипова

Телефонные мошенники похитили у сотрудницы московского онкоцентра 1,5 млн рублей. Один из них представился заместителем министра здравоохранения России, передает ТАСС со ссылкой на слова представителя правоохранительных органов.

Девушка получила сообщение с неизвестного номера. Незнакомец представился заместителем главы Министерства здравоохранения Олега Салагая. Лжечиновник рассказал, что личные данные москвички утекли в сеть. Он предупредил, что вскоре ей позвонят мошенники, якобы сотрудники экономической безопасности, которые попытаются похитить ее накопления.

После того как это случилось, девушке позвонили уже якобы настоящие сотрудники Цетробанка. Они начали выяснять, сколько всего денег у женщины, в каком банке они находятся и так далее. Они убедили собеседницу снять со счетов все накопления (более 1,5 млн рублей и перевести мошенникам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее KP.RU рассказывал, что телефонные мошенники попытались похитить 1,5 млн рублей у пожилой москвички. Не потерять все сбережения женщине помогли сотрудники банка, которые заподозрили неладное и вызвали полицию.