В Москве продолжаются рейды для выявления членов экстремистской организации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве продолжаются рейды в рамках уголовного дела об организации и участии в деятельности экстремистской организации. Очередное следственное мероприятие провели в бойцовском клубе на юго-востоке столицы. Посетителей и сотрудников заведения теперь проверяют на причастность к деятельности экстремистской организации и нарушения миграционного законодательства, рассказали в Следственном комитете России по Москве.

Не позднее сентября 2020 года группа лиц организовала на территории столичного региона работу запрещенной на территории РФ международной религиозной экстремистской организации. Собрания проходили до марта 2022 года в квартирах в разных районах города. На них участники организации изучали экстремистскую литературу. Теперь всех причастных разыскивают.

30 июля 2023 года правоохранители провели очередной рейд. В одном из бойцовских клубов на юго-востоке Москвы обнаружили более 100 уроженцев Средней Азии. В настоящее время их проверяют на причастность к противоправным действиям и соблюдение миграционного законодательства.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали девять исламистов террористической организации «Таблиги Джамаат»*.

*признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.