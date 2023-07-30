На востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил 13-летнюю девочку Фото: прокуратура Москвы

На востоке Москвы 24-летний сотрудник службы доставки на электровелосипеде сбил школьницу. 13-летнюю девочку с травмами госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.

Молодой человек ехал в зоне действия дорожного знака «Жилая зона» во дворе дома по улице 15-я Парковая. По неизвестным причинам он не заметил 13-летнюю девочку и врезался в нее.

Девочка жива, но получила травмы и сейчас находится в больнице.

Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль проведение проверки по данному инциденту. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося и примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку. Ребенок ехала по тротуару на детском самокате, рядом шла ее мама. Девочку госпитализировали.