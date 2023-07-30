На Косинском шоссе в Москве автомобиль наехал на бордюр и перевернулся Фото: Департамент транспорта Москвы

На Косинском шоссе, в районе дома 16А по улице Дмитриевского в Москве водитель автомобиля наехал на препятствие — бордюр, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны. В результате машина перевернулась, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

На видео с места происшествия, которое предоставил дептранс, видно, что черный автомобиль едет по крайней правой полосе, а затем начинает по непонятной причине перестраиваться еще правее. В итоге он наехал на барьерное ограждение и перевернулся.

Движение в районе происшествия затруднено. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Ранее KP.RU писал, что три человека пострадали в аварии на МКАД в районе нацпарка «Лосиный остров». Водитель легковушки наехал на автомобиль дорожных работ.