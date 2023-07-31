Рабочий упал с девятого этажа и погиб на западе Москвы

ЧП произошло на строительном объекте на улице Лобачевского Фото: прокуратура Москвы

В Москве 41-летний рабочий упал с высоты девятого этаже и разбился насмерть, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры утром в понедельник, 31 июля.

Несчастный случай произошел на строительном объекте на улице Лобачевского. Мужчина сорвался с высоты девятого этажа и получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте происшествия находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Руслан Кудрявцев, он координирует работу правоохранителей. Организована процессуальная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, а также лица, ответственные за охрану труда и технику безопасности на объекте.

Ранее KP.RU писал, что рабочего убило током в электрощитовой на севере Москвы. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение. Детали произошедшего выясняются.