Женщина на иномарке сбила семилетнего мальчика на Волгоградском проспекте в Москве

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств ДТП Фото: прокуратура Москвы

В Москве на Волгоградском проспекте вечером 30 июля 28-летняя женщина на Volkswagen сбила семилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в момент ДТП ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. На месте аварии работали оперативные службы города, движение на участке было перекрыто, автомобилистов просили выбирать альтернативные маршруты проезда.

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося, организована процессуальная проверка. Информация о состоянии пострадавшего ребенка не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на Косинском шоссе автомобиль наехал на бордюр и перевернулся. Сведения о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия было затруднено.