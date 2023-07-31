Из-за человека на пути задерживаются поезда на салатовой ветке метро Москвы

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве задерживаются поезда на центральном участке «салатовой» ветки метро, сбой произошел из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром 31 июля.

«На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - говорится в сообщении.

В настоящий момент информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

UPD: через 20 минут движение на Люблинско-Дмитровской линии ввели в график.

Ранее KP.RU писал, что 28 июля мальчику зажало ногу эскалатором в московском метро. Инцидент произошел между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды». Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.