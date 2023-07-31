Грузовик перевернулся на 92-м км МКАД в Москве

Движение в сторону развязки с Ярославским шоссе осуществляется по четырем полосам из пяти. Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 92-го километра МКАД произошла авария: водитель грузовика не справился с управлением, фура опрокинулась, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром в понедельник, 31 июля.

Транспортное средство перевернулось недалеко от остановки общественного транспорта. На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону развязки с Ярославским шоссе затруднено – доступно четыре полосы из пяти. Автомобилистам советуют объезжать этот участок.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 30 июля, женщина на иномарке сбила семилетнего мальчика на Волгоградском проспекте. Ребенка госпитализировали в больницу, информация о его состоянии не уточняется.