Девушка потеряла сознание и упала под поезд на станции «Кожуховская» в Москве

Из-за инцидента задерживались поезда на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девушка потеряла сознание и упала под прибывающий поезд на станции «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Пассажирка осталась жива, она получила незначительные повреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Девушке стало плохо, в результате чего она потеряла равновесие и упала на пути под прибывающий поезд», - уточнил собеседник агентства

Машинист электропоезда успел затормозить, пассажирка выжила. Девушки извлекли из-под рельсов, существенных травм она не получила. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт инцидента.

Ранее KP.RU писал, что утром 31 июля поезда задерживались на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро из-за человека на пути. Движение восстановили через 20 минут, составы курсируют в соответствии с графиком.