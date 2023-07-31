Два человека пострадали в ДТП на Молодогвардейской улице в Москве

В ДТП пострадали два человека Фото: Сергей ГАПОН

В Москве на Молодогвардейской улице днем 31 июля произошла авария: столкнулись три автомобиля, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В результате ДТП пострадали два человека, они получили незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Дальнейшая информация выясняется.

По данным телеграм-канала «112», участники аварии – автомобили марок «Бентли» и «Фольксваген», а также грузовик.

Ранее KP.RU писал, что грузовик перевернулся на 92-м км МКАД в Москве. Водитель фуры не справился с управлением. Сведения о пострадавших уточняются. Движение в сторону развязки с Ярославским шоссе осуществлялось по четырем полосам из пяти. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали ДТП.