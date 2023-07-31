Эксперт рассказал, как потепление в Арктике повлияет на погоду в Москве

Феврали в Москве будут становиться холоднее из-за потепления в Арктике Фото: Евгения ГУСЕВА

Потепление в Арктике приведет к локальному похолоданию в Европе и России. В Москве февраль станет холоднее, сообщает РИА Новости со ссылкой на преподавателя кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергея Мухаметова.

По словам эксперта, изменение циркуляции атмосферы в Арктике приведет к «ультраполярным вторжениям» в Центральной России. Феврали в Москве будут холоднее, чем обычно.

Мухаметов также отметил, что глобальное потепление может вызвать похолодание и в Западной Европе: это произойдет из-за формирования антициклона в Арктике к концу зимы. Однако эти изменения не будут настолько сильными, как в России.

Ранее KP.RU писал, что в июле ливни принесли в Москву 150% месячной нормы осадков. После непродолжительного потепления в столицу вновь вернутся дожди.