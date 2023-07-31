Июль 2023 года в Москве вошел в топ-10 самых дождливых за всю историю наблюдений

Июль в Москве вошел в десятку самых дождливых с 1879 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве июль 2023 года вошел в десятку самых дождливых за всю историю метеонаблюдаений – с 1879 года, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Это по данным климатической метеостанции, расположенной на ВВЦ. Там выпало 151,2 мм дождя. И это почти 178 % от нормы июля (85 мм)», - написала метеоролог.

По словам Поздняковой, рекордсменом по осадкам стал Восточный округ Москвы – за июль там пролилось 298,7 мм дождя, то есть более 350% месячной нормы. На второй строчке расположился ЮЗАО с 206,6 мм осадков. А тройку «дождливых» лидеров замкнул СЗАО с 187,7 мм дождя.

Ранее KP.RU писал, что в августе жители Московского региона смогут увидеть два суперлуния. Первое – в ночь на 1 августа, второе – в ночь на 30 августа.